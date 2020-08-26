تراجع جديد للذهب اليوم في السوق المصري بعد تراجعها عالمياً

تواصل أسعار الذهب التراجع في السوق المصري لليوم الثالث على التوالي، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب في تصريحات صحفية له اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 843 جنيهًا مقابل 850 جنيهًا، أمس، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 723 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 963 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6744 جنيهًا.

أما عالميًا فقد تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.48% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 اغسطس 2020، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 9.1 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس الثلاثاء ، لتصل إلى نحو 1919 دولارًا في تمام الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تراجعت أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة.