تراجع سعر الدولار الآن في ختام التعاملات ببعض البنوك

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وكذلك تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول ليستقر عند قيمة 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي ليستقر عند قيمة 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

فيما بقي سعر الدولار ثابتا في بنك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي ليستقر عند قيمة 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة ليستقر عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وكذلك استقر سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليستقر عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وفيما يلي جدول بجميع أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يشهد حالة من التراجع أمام الجنيه المصري وذلك فس البنوك العاملة بمصر، مع توقعات باستمرار تراجعه على مدار ماتبقى من عام 2020، ولكن بشكل طفيف.