تراجع سعر الدولار الآن في ختام التعاملات بالبنوك المصرية

واصل سعر الدولار الأملايكي تراجعه اليوم الأثنين الموافق 24 اغسطس في البنوك المصرية، حيث تراجع سعر صرف العملة الأمريكة مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك، وذلك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في بنكين أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليستقر عند القيم 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الأفريقي ليستقر عند القيم 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر صرف الدولار 4 قروش في بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليستقر عند القيم 15.44 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار الأمريكي ثابتا في بنك البركة عند القيم 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وكذلك استقر سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليستقر عند القيم 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع اليوم الأثنين في بداية التعاملات، ليسجل أقل قيمه في شهر اغسطس مع توقعات بمزيد من التراجع للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري.