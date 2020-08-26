تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري

يواصل سعر الدولار الأمريكي اليوم تراجعه المستمر منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث تراجع متوسط سعر الدولار بقيمة قرشين مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليستقر عند قيمة 15.8268 جنيه للشراء، و15.9268 جنيه للبيع، مقابل 15.8447 جنيه للشراء، و15.9447 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أما خلال تعاملات اليوم، فقد تراجع سعر الدولار الأمريكي بقيمة قرشين في بنك كريدي أجريكول ليستقر عند قيمة 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، وكذلك انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان ليستقر عند قيمة 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

أيضاً تراجع سعر الدولارالأمريكي قرشا واحدا في بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليستقر عند قيمة 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر العملة الأمريكية بقيمة قرشين في البنك العربي الأفريقي ليستقر عند قيمة 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة ليستقر عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، كذلك استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليستقر عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.