تراجع سعر الدولار في بنوك واستقراره في 8 بنوك مع ختام التعاملات

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في ختام التعاملات ببعض البنوك المصرية، حيث تراجع عر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والبركة مع نهاية التعاملات في البنوك اليوم الأحد، الذي يعد أول تعاملات الأسبوع.

وبمقارنة سعر الدولار مساء يوم الخميس الماضي، فقد تراجع الدولار في أثنين من البنوك بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى في مصر.

وقد تراجع سعر الدولار الأمريكي 3 قروش في بنك التعمير والإسكان، حيث وصل إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

بينما هبط سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكية في العديد من البنوك المصرية ومنهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي ليستقر السعر في هذه البنوك عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار محافظ على استقراره في بنك القاهرة عند سعر 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

ولازال سعر الدولار مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند سعر 15.93جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

بينما استقر السعر للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر الدولار مستقر عند حدود 15.94 جنيه مصري للشراء منذ شهر تقريباً، بعد ارتفاعه الكبير قبل هذا الشهر ووصول السعر في البنوك فيما فوق 16 جنيه مصري للدولار الواحد.