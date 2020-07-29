تراجع سعر الدولار في بنوك واستقراره في بنوك أخرى بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجع منذ قليل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء ونهاية تعاملات الأسبوع بسبب اجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك والتي سوف تبدأ من صباح الغد الخميس 30 يوليو 2020، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وقد تراجع سعر الدولار قرشا واحدا فقط في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك “كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.”