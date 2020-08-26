تراجع طفيف لسعر الدولار اليوم فى البنوك ببداية التعاملات

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر ببعض البنوك بعد ساعة من بداية التعاملات، بقيمة تتراوح من قرش إلى قرشين.

حيث تراجع سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس بقيمة قرشين مسجلاً 15,83 جنيه للشراء و15,93 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في بنك مصر إيران للتنمية وصولاً الى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في بنك عودة وصولاً إلى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي عند 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم فى بنك كريدي أجريكول وبنك الاستثمار العربي عند 15,84 جنيه للشراء و 15,94 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

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