تراجع عام لأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

تراجع عام لأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

انخفضت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث انخفض سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال العماني، اليورو و الاسترليني بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

وتراجع سعر الدينار الكويتي أمس ليسجل 49.46 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، مقابل 49.62 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي مسجلا 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك الأهلي.

وتراجع أيضاً سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش واحد، ليسجل 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار البحريني بقيمة 8 قروش وصولاً إلى 41.03 جنيه للشراء و42.39 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال العماني بقيمة 8 قروش وصولاً إلى 40.30 جنيه للشراء و41.51 جنيه للبيع مقابل 40.38 جنيه للشراء و41.59 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال القطري بقيمة قرش واحد، ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني بقيمة 4 قروش، ليسجل أمس الخميس 22.09 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه خلال الأسبوع المنصرم بقيمة 12 قرش، ليسجل 18.71 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني بقيمة 17 قرش، ليسجل أمس الخميس 20.69 جنيه للشراء و20.95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الين الياباني بقيمة 21 قرش، ليسجل اليوم 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع .

بينما ارتفع سعر الدولار الكندي بقيمة قرشين، ليسجل أمس الخميس 11.98 جنيه للشراء و12.10 جنيه للبيع.

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