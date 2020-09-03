تراجع كبير بأسعار الذهب اليوم في مصر.. والجرام يخسر 16 جنيهًا

تراجع كبير بأسعار الذهب اليوم في مصر.. والجرام يخسر 16 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب بنحو 16 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، إن سعر الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 866 جنيهًا أمس.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 729 جنيهًا، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

وانخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر أوقية الذهب اليوم بنحو 10.48 دولار بنسبة 0.54%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 1932.44 دولار.