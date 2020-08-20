تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المصرية اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات في الكيلو الواحد وذلك بالأسواق المصرية في العديد من المحافظات.

وقد أعلن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار الدواجن قد تراجعت بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد بالأسواق، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء 19 اغسطس 2020.

وقد تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 17 جنيهًا مقابل 22 جنيها بالمزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا، أمس الأربعاء.

كما تراجعت سعر كرتونة البيض بنحو 6 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى 23 جنيها بالمزرعة مقابل 29 جنيها، وتباع الكروتة للمستهلك بين 28 و29 جنيهًا مقابل 34 جنيهًا، أمس، بحسب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الدواجن والبيض إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن وتراجع الطلب منذ عيد الأضحى وحتى اليوم، وقد ذكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع الأسعار سبب خسائر كبيرة لمربي الدواجن لارتفاع تكلفة التربية والتسمين وانخفاض سعر الكيلو بالسوق.

كما انخفض سعر الكتكوت إلى 4 و6 جنيهات مقابل 6 و8 جنيهات في الأسواق، مقارنة بالأمس، وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.