تراجع كبير لسعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية

تواصل أسعار الدولار الأمريكي تراجعها لليوم الرابع على التوالي في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، حيث انخفض متوسط سعر الدولار الأمريكي بنحو قرش واحد في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 اغسطس 2020، ليصل سعر الدولار في البنوك إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وخلال ختام تعاملات اليوم الخميس وختام تعاملات الأسبوع، تراجع سعر العملة الامريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول ليستقر عند قيمة 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

بينما تراجع الدولار الأمريكي قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليستقر عند قيمة 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، وكذلك هبط سعر الدولار الأمريكي قرشين في بنك التعمير والإسكان ليستقر عند قيمة 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وكذلك انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي ليستقر عند قيمة 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، أيضاً تراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية ليستقر عند قيمة 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وكذلك هبط سعر العملة الأمريكية بنحو 7 قروش في بنك البركة ليستقر عند قيمة 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الدولار بقيمة 7 قروش أيضاً في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليستقر عند قيمة 15.82 جنيه للشراء، و 15.92 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يشهد حالة من التراجع اليومي في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مع تحسن طفيف للجنيه في سوق العملات.