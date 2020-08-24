تراجع كبير لسعر الدولار اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 في كل البنوك

تراجع كبير لسعر الدولار اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 في كل البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بقيمة 5 قروش وصولاً إلى 15,84 جنيه للشراء و 15,94 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في اتش اس بى سى HSBC بقيمة 5 قروش وصولاً إلى 15,83 جنيه للشراء و 15,93 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي وبنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والاسكان وبنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة 4 قروش وصولاً إلى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والمصرف العربى الدولى وبنك مصر إيران التنمية والمصرف المتحد بقيمة 4 قروش وصولاً إلى 15,84 جنيه للشراء و 15,94 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس بقيمة 4 قروش وصولاً إلى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة 3 قروش وصولاً الي 15,86 جنيه للشراء و 15,96 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي المصري بقيمة 3 قروش وصولاً إلى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي اليوناني وبنك بلوم بقيمة 3 قروش وصولاً إلى 15,85 جنيه للشراء و 15,95 جنيه للبيع.