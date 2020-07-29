تراجع كبير لسعر الدولار اليوم عالمياً

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تزايد الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبني سياسة تميل إلى التيسير النقدي في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفض سعر الدولار اليوم مقابل سلة عملات 0.4% إلى 93.41، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2018.

وكان سعر الدولار قد تراجع بأكثر من 3% منذ آخر اجتماع للاحتياطي الاتحادي، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بأكثر من 20 نقطة أساس منذ ذلك الحين.

وانخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في يوليو تموز وفقدت قوتها الدافعة بعد شهرين من التعافي، في إشارة أخرى إلى أن ارتفاع عدوى كوفيد-19 يخفض الاستهلاك.

وقال يوجيرو جوتو رئيس استراتيجيات أسواق الصرف لدى نومورا سيكيوريتيز :”بالنظر إلى المخاوف بشأن الموجة الثانية من العدوى، تعتقد الأسواق أن الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يتخذ موقف يميل إلى التيسير النقدي”.

سعر الدولار اليوم عالمياً

وسجل اليورو 1.1762 دولار، مرتفعا 0.3% على الرغم من تراجعه عن أعلى مستوى في 22 شهرا الذي سجله يوم الاثنين عند 1.17815 دولار.

وأمام العملة اليابانية، جرى تداول الدولار عند 104.82 ين، منخفضا 0.25 في المئة خلال يوم الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 0.7185 مقابل الدولار الأسترالي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا بعدما أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة قياسية في الربع الثاني.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك “جدول”.