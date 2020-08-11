تراجع كبير لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، حيث شهد سعر الذهب اليوم تراجعاً مفاجيء في مصر، وذلك بعد تراجع سعر الذهب عالمياً، ليتراجع إلى 1999 دولار.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بقيمة 10 جنيهات ليصل إلى 900 جنيه للجرام في أسواق الصاغة المصرية، مع توقعات بهبوط آخر لسعر الذهب خلال الساعات المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 771 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 900 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 1028 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 7200 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب 1999 دولار .

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، أنه الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 70%، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن.

وأضاف واصف، أن حجم المبيعات للمشغولات الذهبية قد تراجع بنسب متفاوتة في معظم الدول، حيث بلغ التراجع في الإمارات نسبة 86% وبلغ التراجع في السعودية نسبة 80٪؜ والكويت بنسبة 35٪؜.

وبحسب واصف، فقد أثبتت التقارير أن المبيعات في مصر تراجعت بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020، وانخفض حجم الشراء الاستثماري (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بعام 2019 .

الجدير بالذكر أن هناك ارتباط وثيق بين سعر الذهب والدولار، فكلما هبط سعر الدولار في مصر، واستقر سعر الذهب عالميا، فإن سعر الذهب يتراجع فى مصر بفعل تراجع سعر الدولار.

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