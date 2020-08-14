تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ على النايل سات

ينتظر جماهير الكرة يومًا حافلاً في كرة القدم، بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويشهد اليوم الجمعة مباراة مشفرة فقط بين برشلونة وبايرن بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ولكن هناك قناة أخرى مفتوحة أعلنت نقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على النايل سات ويمكن استقبالها بعد ضبط التردد التالي:

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500.