تسقط أمطار.. تعرف على طقس عيد الأضحى

أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، إن درجات الحرارة ستستمر في الاستقرار لمدة 5 أيام مقبلة.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد”، إن الأجواء مستقرة إلى حد ما ولا توجد أي موجة حار “عنيفة”، مشيرا إلى أنه ستحدث تغيرات في الطقس مع نهاية شهر يوليو.

وعن الطقس المتوقع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أكد شاهين أن من الوارد أن سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، خلال آخر 4 أيام في الشهر، مع وجود فرصٍ لسقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، موضحا أنه سيجرى الإعلان عن ذلك حين التأكد من خرائط الأمطار.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي سيستمر لمدة 45 يوما، حيث سينحصر في اتجاه الجزيرة العربية نهاية شهر أغسطس المقبل.