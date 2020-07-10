تشكيل الأهلي الجديد بعد انضمام لاعب المقاولون للقلعة الحمراء

تشكيل الأهلي الجديد بعد انضمام لاعب المقاولون للقلعة الحمراء

أعلن النادى الأهلي تعاقده مع اللاعب طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمدة 5 سنوات، وتنازل اللاعب عن 3 ملايين جنيه، بحسب ما أعلن مسؤولي النادي الأهلي.

كان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر، الذي يجيد اللعب في المراكز الثلاثة الهجومية؛ لتدعيم صفوف الفريق.

وجاء تشكيل النادي الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

وفي الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج.

وفي خط الوسط المهاجم: رمضان صبحي، ومحمد مجدي قفشة، وطاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: مروان محسن.