تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام أسوان في الدوري

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام أسوان في الدوري

استقر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الأهلي لمباراة أسوان في الدوري المصري.

ويلعب اليوم النادي الأهلي ضد أسوان ضمن مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفادت مصادر أن فايلر يُفاضل بين وليد سليمان وأحمد الشيخ للدفع بأي منهما في التشكيل الأساسي للمباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – محمد مجدي “أفشة” – وليد سليمان (أحمد الشيخ).

المهاجم: مروان محسن.