تشكيل الأهلي المتوقع اليوم.. مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام إنبي

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام إنبي ، حيث يخوض النادي الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، مباراة هامة أمام إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد 9 أغسطس 2020.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الجولة المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام إنبي

من المتوقع أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع.

أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وليد سليمان وجونيور أجايي في خط الوسط.

ومن المتوقع أن يكون مروان محسن في خط الهجوم.

ويسعي النادي الأهلي المصري، في مواصلة انتصاراته ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد استئناف مسابقة الدوري بعد توقفها الذي طال بسبب جائحة كورونا، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج بلقب الدوري هذا العام للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

أما عن قائمة غيابات النادي الأهلي اليوم، فيغيب عن التشكيل، رامي ربيعة بسبب الإيقاف بعدما حصل علي بطاقة حمراء في مباراة سموحة قبل توقف الدوري.

ويغيب أيضاً ياسر ابراهيم للإصابة وسعد سمير لعدم القيد، ورمضان صبحي لعدم انتهاء أزمة مد إعارته حتى الآن، ويغيب أيضاً عن تشكيل الأهلي اليوم صالح جمعة بسبب استبعاده لأسباب فنية.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويأتي إنبي بالترتيب السابع برصيد 25 نقطة.