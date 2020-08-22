تشكيل النادي الأهلي اليوم أمام الزمالك في القمة رقم 120.

تشكيل النادي الأهلي اليوم أمام الزمالك في القمة رقم 120.

بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف النادي الأهلي، أضطر لعمل تشكيل اضطراري في مباراة القمة رقم 120 التي يواجه فيها الفريق الأحمر نظيره الأبيض في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة.

حيث يواجه النادي الأهلي اليوم لاعبي نادي الزمالك في القمة رقم 120 بالدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة..

ويغيب عن النادي الأهلي كل من:

حسين الشحات وأحمد الشيخ ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة وكهربا للإيقاف ورمضان صبحي بعد نهاية عقده وصالح جمعة لعدم الجاهزية.

ويتجه السويسري فايلر مدرب النادي الأهلي بمفاجأة الزمالك بالسنغالي آليو بادجي لأول مرة في التشكيل الأساسي وذلك من أجل تعويض الغيابات على حساب اللاعب مروان محسن

ومن المنتظر أن يكون تشكيل النادي الأهلي لمباراة الزمالك كالاتي: