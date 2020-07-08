تشكيل جديد ليفربول أمام برايتون الليلة.. تعرف على موقف محمد صلاح

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، الليلة، مباراة جديدة بعد حسمه للقب الدوري الإنجليزي، على حساب أقرب منافسيه مانشيستر سيتي، بفارق مريح من النقاط.

واستقر المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، على التشكيل الذي سيواجه به فريق برايتون، ضمن الأسبوع الرابع والثلاثين من منافسات “بريميرليج”.

واستطاع ليفربول أن يحسم لقب بريميرليج بصورة رسمية قبل نهاية البطولة بسبع جولات، إلا أن “الريدز” لديه العديد من الأهداف لمواصلة سلسلة الأرقام القياسية التي تحققت خلال هذا الموسم (2019 – 2020).

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، بشأن تشكيل ليفربول، فإن كلوب سيجري خمسة تغييرات عن مباراة أستون فيلا الماضية، والتي انتهت لصالح بطل الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

ويتوقع أن تكون أولى تبديلات ليفربول، من خلال مشاركة جيمس ميلنر العائد من الإصابة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من أندي روبيرتسون.

أما وسط الملعب فينتظر عودة القائد جوردان هندرسون ومعه فينالدوم للمشاركة بدلاً من الثنائي فابينيو ونابي كيتا.

وسيعتمد كلوب في الجانب الهجومي على الياباني تاكومي مينامينو بدلاً من ساديو ماني، كما سيقود الهجومي روبيرتو فيرمينو بدلاً من ديفوك أوريجي، على أن يكون الهجوم مكون من الثلاثي (تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح).

ويتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون – فينالدوم – أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل يأتي برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.