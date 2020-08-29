تصريحات هامة من الرئيس السيسي حول مخالفات البناء

ضرح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية حريصة على الانتهاء من أزمة مخالفات البناء على مستوى المحافظات، في أقل مدة زمنية ممكنة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات القومية المصرية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت 29 اغسطس 2020: “بيقولوا متتكلمش في الموضوعات ده وسيب الإعلام يتكلم، لأ أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، ولن أبيع أبدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “عملنا ده في الاقتصاد وربنا وفقنا وده كان الرصيد اللي عدينا بيه أزمة عانى منها العالم، كل عمل صالح بنعمله لأجل خاطر بلدنا وربنا حتى لو الناس مش راضية، هتتألموا مني؟ طيب أعمل إيه؟ مش عايزين تساعدونا ليه؟ ليه مصرين على مواقفكم؟ بتحلموا ببلد كويسة ومترتبة ولا كل واحد عايز يعمل اللي عايزه؟”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “الموضوع مش مجرد بيت بيتهد.. إحنا محتاجين نوضح مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، نخاطب عقل الناس إن ده خطر كبير جدا على مستقبلها”.

ومن بين تلك المشروعات القومية قطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، كما يفتتح رئيس الجمهورية، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا لتصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.