تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن ازمة كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا.

وقال المدير التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور ميشيل ريان، إن الهند تؤدى دورا مهما فى تطوير المرشحات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسهم إسهاما كبيرا على الصعيد الدولى وتواجه تحديا بسبب الفيروس الذي انتشر بها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن الهند تركز فى مجالات محددة لخدمة المناطق الريفية الموجودة بها والتى ليست لها خدمات صحية متوفرة، موضحا انها تمثل بلدا كبيرا فإن الحكومة هناك تعزز من استجاباتها الصحية وتحظى بدعم من المنظمة.

وتابع أن طاقم فريق منظمة الصحة العالمية لم يعد بعد من الصين، حيث أنه تم الذهاب لهناك من أجل فهم الفيروس ومعرفة الحالات الأولى والأصلية فى ووهان ومعرفة ماهية الحيوانات التى نشرت هذا الفيروس.

وأكد ان ما تحتاج إليه المنظمة هو فهم العلاقات وتحديد مكان إنتقال الفيروس وكيفية انتقاله من الحيوان للإنسان، متابعا أنه كان يوجد حالات رصد فى ووهان للتعرف على الحالات الأولى عن طريق أخذ عينات من جميع الحيوانات فى الصين ودراسة تلك الحالات الاولى من إصابات كورونا.