تعاملوا بحسم.. 5 تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء للمحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بمقر المجلس، وذلك لمتابعة ومناقشة بعض الملفات المهمة على مستوى المحافظات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة المحافظين لمدى توافر كافة السلع الاستهلاكية بجميع المنافذ، وضرورة توافر الوقود بكافة أنواعه على مستوى جميع المحافظات.

وشدّد مدبولي على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي صدرت عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، ووجه المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بكل حسم.

وشدد على ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي، وكذلك في جميع المصالح الحكومية وكافة المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كبيراً من الجمهور، وذلك للحفاظ على معدل تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض معدل الوفيات به.

وأكد مدبولي على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق، والمتنزهات طوال فترة العيد.

كما وجه مدبولي، بمتابعة توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتشديد على تواجد الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة المستشفيات المخصصة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكلف مدبولي المحافظين بتفعيل العمل بغرف العمليات على مدار الساعة، حتى يتسنى التدخل الفوري في حال حدوث أي مشكلة.

ووجه بتكثيف الحملات والمرور اليومي على مدار 24 ساعة، لرصد أي مخالفات بناء، وخاصة خلال فترة الإجازة، والتعامل معها على الفور بالإزالة، مع الإحالة للنيابة العسكرية.

وفي ختام اجتماع مجلس المحافظين، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين، وجميع المواطنين بقدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير للجميع، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.