تعرف على أسعار اللحوم في المحافظات قبل عيد الأضحى

تعرف على أسعار اللحوم في المحافظات قبل عيد الأضحى

أعلن، نائب رئيس شعبة القصابين، هيثم عبد الباسط، عن أسعار اللحوم البلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المجازر ومنافذ البيع.

حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 120 و160 جنيهًا للكيلو، مع الاختلاف من محافظة لأخرى.

كما أضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي في المحافظات التي تقوم بإنتاج اللحوم مثل أسيوط والمنيا وبني سويف يصل إلى 120 جنيهًا، أما في المحافظات المستهلكة كالقاهرة والإسكندرية، تبدأ من 130 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 130 و160 جنيهًا، في القاهرة الكبرى.

كما أكد عبد الباسط، إلى أن هناك قطعيات من اللحوم تصل إلى 160 جنيهًا للكيلو، وهي “الوش والسمانة والإنتركوت والفلتو”، وهي قطعيات مميزة جداً وتختلف في المذاق عن غيرها من القطع.

وتابع: هناك قطعيات سعرها 150 جنيهًا للكيلو، “كالموزة والكولاطة”.

كما كشف أن سعر باقي قطعيات اللحم الكندوز، التي تصلح للسلق، يتراوح بين 130، و140 جنيهًا.