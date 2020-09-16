تعرف على أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي

ننشر جدول أسعار تذاكر قطارات الركاب التي تعمل بين القاهرة وأسوان متمثلة في ٥ أنواع من القطارات، منها ٤ قطارات للجلوس والخامس للنوم، وتراوحت أسعار تذاكر قطارات الجلوس ما بين ٦ جنيهات إلى ٨٥ جنيها بين القاهرة وبني سويف، وتراوحت من ٢٨ جنيه و٢٩٥ جنيها حتي أسوان.

وتنقسم قطارات الجلوس إلى نوعين، الأولى غير مكيفة وهي المميز، وتتراوح أسعار التذاكر بين المحافظات من ٦ إلى ٢٨ جنيها.

أما عن أسعار تذاكر القطار الروسي الجديد المحسن، فتتراوح اسعاره ما بين ٣٠ و٨٥ جنيها.

وبالنسبة للخدمة المكيفة جلوس، فقد تم تشغيل نوعين من القطارات:

1- الاسباني: تراوحت اسعار تذاكر الدرجة الاولي ما بين ٥٠ إلى ١٧٥ جنيه، ومن ٤٥ جنيه إلى ١٢٥ جنيه للدرجة الثانية.

2- القطار الـVIP: تراوحت أسعار تذاكر قطار VIP ما بين ٨٥ جنيه إلى ٢٩٥ جنيه للدرجة الاولي، ومن ٧٠ جنيه إلى ١٩٠ جنيه للدرجة الثانية.