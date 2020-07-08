تعرف على أسعار لحوم عيد الأضحى المبارك .. البداية من 63 جنيه

بات عيد الأضحى المبارك على الأبواب بعد أسابيع قليلة للغاية من الآن، لذا كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة بدورها اليوم الأربعاء على الكشف عن أسعار اللحوم سواء في المنافذ التابعة لها أو حتى في كافة السلاسل التجارية الأخرى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تصريحات له اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن الوزارة كانت حريصة على تثبيت أسعار اللحوم مثلما كان الوضع تماماً في آخر عامين على التوالي، على أن يتم طرحها في الأسواق خلال فترة العيد أي مع نهاية شهر يوليو الجاري.

وجاء ذلك المؤتمر الصحفي في الأساس من أجل الكشف عن بعض الخدمات الرقمية الجديدة التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية عبر شبكة الإنترنت من أجل تخفيف الضغط والعبء على المواطنين والموظفين على حد سواء بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وشدد الدكتور علي المصيلحي في حديثه على أن وزارة التموين لم تواجه أي مشكلة على الإطلاق بشأن تثبيت أسعار اللحوم بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل على حد سواء، إلا أن استقرار أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية مقابل الجنيه المحلي كان له الدور الأكبر في مسألة تثبيت الأسعار.

وإليكم الآن أسعار لحوم عيد الأضحى المبارك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية:

اللحوم المجمدة / تتراوح أسعارها بين 63 جنيه إلى غاية 65 جنيه بالنسبة إلى الكيلو الواحد.

اللحوم السودانية / يصل سعرها إلى 85 جنيه بالنسبة إلى الكيلو الواحد.

اللحوم البرازيلية / تتراوح أسعارها بين 90 جنيه إلى غاية 100 جنيه بالنسبة إلى الكيلو الواحد.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن الحكومة المصرية قد اتفقت مع نظيرتها السودانية على توفير الأخيرة لحوالي 30 ألف ماشية من كافة الأنواع، مثل الأبقار والخراف إضافة إلى العجول، على أن يتم طرح جميع أنواع اللحوم في كافة السلاسل التجارية المختلفة على مستوى الجمهورية إضافة إلى المنافذ الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويعد عيد الأضحى المبارك بمثابة أحد مصادر البهجة والسعادة سواء بالنسبة إلى الشارع المصري أو الشارع العربي بشكل عام، علماً بأن الفرحة لن تكون كاملة بدون أدنى شك هذه المرة مثلما كان الحال تماماً في عيد الفطر المبارك العام الحالي 2020، وذلك يرجع إلى استمرار انتشار فيروس كورونا.