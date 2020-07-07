تعرف على أفضل 10 حسابات توفير في البنوك المصرية .. عائد يصل إلى 12%

لا يختلف أحد على الإطلاق على مدى جودة حسابات توفير الأموال التي توفرها البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، حيث تعتبر إحدى أهم الوسائل من أجل استثمار مدخراتك بدلاً من صرفها دون الحصول على عوائد ومكاسب منها.

وتتنوع الأوعية الادخارية داخل مصر من أجل منح الفرصة أمام العميل لحرية الاختيار بين الأفضل بالنسبة له، حيث تتوفر أيضاً شهادات الادخار إضافة إلى الودائع وأيضاً حسابات توفير الأموال، وهي الأوعية التي تضمن لك الحفاظ على أموالك في المقام الأول إضافة إلى الاستثمار فيها والحصول على عوائد بنسبة ثابتة مرتفعة.

ويختلف حساب التوفير كثيراً عن بقية الأوعية الادخارية، نظراً لأنه حساب مفتوح من السهل السحب والإيداع منه دون أي قيود على الإطلاق، حيث يتم حساب سعر الفائدة بناءً على الرصيد المتواجد في الحساب قبل بداية الشهر الجديد، كما لا تخضع حسابات توفير الأموال إلى مدة زمنية محددة.

وإليكم الآن أفضل 10 حسابات توفير في البنوك المصرية بعوائد سنوية ثابتة: