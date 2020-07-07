تعرف على أفضل 10 حسابات توفير في البنوك المصرية .. عائد يصل إلى 12%
لا يختلف أحد على الإطلاق على مدى جودة حسابات توفير الأموال التي توفرها البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، حيث تعتبر إحدى أهم الوسائل من أجل استثمار مدخراتك بدلاً من صرفها دون الحصول على عوائد ومكاسب منها.
وتتنوع الأوعية الادخارية داخل مصر من أجل منح الفرصة أمام العميل لحرية الاختيار بين الأفضل بالنسبة له، حيث تتوفر أيضاً شهادات الادخار إضافة إلى الودائع وأيضاً حسابات توفير الأموال، وهي الأوعية التي تضمن لك الحفاظ على أموالك في المقام الأول إضافة إلى الاستثمار فيها والحصول على عوائد بنسبة ثابتة مرتفعة.
ويختلف حساب التوفير كثيراً عن بقية الأوعية الادخارية، نظراً لأنه حساب مفتوح من السهل السحب والإيداع منه دون أي قيود على الإطلاق، حيث يتم حساب سعر الفائدة بناءً على الرصيد المتواجد في الحساب قبل بداية الشهر الجديد، كما لا تخضع حسابات توفير الأموال إلى مدة زمنية محددة.
وإليكم الآن أفضل 10 حسابات توفير في البنوك المصرية بعوائد سنوية ثابتة:
- حساب توفير بلس / هو الحساب الذي يقدمه بنك الاستثمار العربي ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 12% سنوياً.
- حساب توفير جولدن / هو الحساب الذي يقدمه البنك العربي الإفريقي ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى، وتختلف قيمة العائد بحسب القيمة المالية الموجودة في الحساب، حيث يصل العائد إلى 6.75% إن كان المبلغ الموجود أقل من 100 ألف جنيه، فيما يصل العائد إلى 8% إن كان المبلغ الموجود أقل من 500 ألف جنيه، كما يصل العائد إلى 9% إن كان المبلغ الموجود أقل من مليون جنيه، فيما يصل العائد إلى 10.75% إن كان المبلغ الموجود أقل من 5 مليون جنيه، أما العائد يصل إلى 11% إن كان المبلغ الموجود يتخطى 5 مليون جنيه.
- حساب التوفير العادي / هو الحساب الذي يقدمه بنك القاهرة ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 6.75% إن كان المبلغ الموجود في الحساب أقل من 100 ألف جنيه، كما يصل العائد إلى 7.75% إن كان المبلغ أقل من مليون جنيه، فيما يصل العائد إلى 8.5% إن كان المبلغ أقل من 2 مليون جنيه، بينما يصل العائد إلى 10.75% إن كان المبلغ يتخطى 2 مليون جنيه.
- حساب توفير بلس / هو الحساب الذي يقدمه البنك الأهلي الكويتي ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 10%.
- حساب التوفير الإسكاني / هو الحساب الذي يقدمه بنك التعمير والإسكان ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ ألف جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 7% إن كان المبلغ أقل من 10 آلاف جنيه، كما يصل العائد إلى 8% إن كان المبلغ أقل من 100 ألف جنيه، فيما يصل العائد إلى 9% إن كان المبلغ أقل من مليون جنيه، بينما يصل العائد إلى 10% إن كان العائد يتخطى مليون جنيه.
- حساب التوفير العادي / هو الحساب الذي يقدمه بنك التنمية الصناعية ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 500 جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 9.25%.
- حساب التوفير العادي / هو الحساب الذي يقدمه المصرف العربي الدولي ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 9%.
- حساب توفير الجوائز / هو الحساب الذي يقدمه بنك التعمير والإسكان ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 100 جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 6% إن كان المبلغ أقل من 10 آلاف جنيه، كما يصل العائد إلى 7% إن كان المبلغ أقل من 100 ألف جنيه، فيما يصل العائد إلى 8% إن كان المبلغ أقل من مليون جنيه، بينما يصل العائد إلى 9% إن كان المبلغ يتخطى مليون جنيه.
- حساب بريمير / هو الحساب الذي يقدمه بنك إتش إس بي سي ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى، ويصل العائد إلى 1% إن كان المبلغ أقل من 10 آلاف جنيه، فيما يصل العائد إلى 1.25% إن كان المبلغ أقل من 100 ألف جنيه، كما يصل العائد إلى 3.75% إن كان المبلغ أقل من 500 ألف جنيه، بينما يصل العائد إلى 5.5% إن كان المبلغ أقل من مليون جنيه، كما يصل العائد إلى 8% إن كان المبلغ أقل من 5 مليون جنيه، ويصل العائد إلى 9% إن كان المبلغ يتخطى 5 مليون جنيه.
- حساب التوفير السنوي / هو الحساب الذي يقدمه البنك الأهلي القطري ويمكن فتح الحساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه، ويصل العائد إلى 8% إن كان المبلغ أقل من مليون جنيه، فيما يصل العائد إلى 8.5% إن كان المبلغ يتخطى مليون جنيه.