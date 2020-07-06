تعرف على أفضل 5 شهادات ادخار ذات عائد متغير نصف سنوي في البنوك المصرية

تجذب شهادات ادخار ذات العائد المتغير الذي يتم صرفه بشكل نصف سنوي شريحة كبيرة من العملاء التابعين لمختلف البنوك المصرية، نظراً إلى الفائدة العالية التي يستطيع المواطن أن يستفيد منها على إثر شرائه هذه الشهادات التي تكون صالحة لمدة 3 سنوات متتالية مع إمكانية شرائها مرة أخرى بعد نهاية المدة المحددة.

وتعتبر الأوعية الادخارية في البنوك مثل شهادات الادخار أو الودائع إحدى أهم الطرق التي يلجأ لها المصريون من أجل استثمار مدخراتهم والحصول على عوائد مالية عوضاً عن تركها في البيت أو صرفها دون الاستفادة منها.

وتعد شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير التي تكون صالحة لمدة 3 سنوات من ضمن أفضل الشهادات المتاحة في البنوك العاملة في مصر، علماً بأن صرف العائد الخاص بها ليس من الشرط أن يكون نصف سنوي، بل من الوارد أن يكون شهري أو ربع سنوي أو حتى سنوي مع ضرورة الإشارة إلى أن النصف سنوي هو الأفضل بدون منازع بسبب سعر الفائدة.

وتمتاز هذه الشهادة مثلها مثل غيرها من شهادات الادخار الأخرى، حيث يمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر على تاريخ شرائها، كما يمكن الاقتراض بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها الأصلية، وهو ما يدفع العديد من العملاء للذهاب مباشرة إلى البنوك من أجل شراء هذه الشهادات.

وإليكم الآن أفضل 5 شهادات ادخار ثلاثية ذات عائد متغير مع صرف العائد نصف سنوي:

– شهادة البركات / هي الشهادة التي يوفرها بنك البركة ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه كحد أدنى، فيما يصل العائد إلى 11.5%.

– الشهادة الثلاثية المتغيرة / هي الشهادة التي يوفرها بنك التعمير والإسكان ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 500 جنيه كحد أدنى، فيما يصل العائد إلى 9.25%.

– الشهادة الثلاثية / هي الشهادة التي يوفرها البنك الأهلي الكويتي ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه كحد أدنى، فيما يصل العائد إلى 9.5%.

– شهادة إميرالد المتغيرة / هي الشهادة التي يوفرها البنك العربي الإفريقي ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 5 آلاف جنيه كحد أدنى، فيما يصل العائد إلى 8.75%.

– شهادة الحصاد / هي الشهادة التي يوفرها بنك قناة السويس ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه كحد أدنى، فيما يصل العائد إلى 8.5%.