تعرف على أكثر المحافظات المصرية تسجيلًا لوفيات كورونا

كشفت مصادر خاصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت 15 اغسطس، عن أكثر المحافظات تسجيلًا لوفيات فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة الموافق 14 اغسطس 2020، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن محافظات “القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر” هيّ أكثر المحافظات تسجيلًا للوفيات على مستوى الأعداد.

وأشارت نفس المصادر إلى أن محافظات “الأقصر ودمياط وأسوان” هيّ الأكثر تسجيلًا للوفيات إذ ما قُرنت تلك الأعداد بعدد سكان تلك المحافظات.

يذكر أن ازمة فيروس كورونا قد بدأت مع بداية عام 2020 لتتحول إلى جائحة عالمية تهدد حياة الملايين من البشر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدان انتشار الفيروس في الصين آواخر عام 2019، قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية مع بداية عام 2020.