تعرف على أهم الظواهر الفلكية المقرر حدوثها في شهر يوليو الجاري 2020
يترقب العالم بأكمله شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020 من أجل متابعة العديد من الظواهر الفلكية التي يصل عددها إلى 10، والتي ستبدأ في الحدوث بداية من يوم غداً الأحد إلى غاية نهاية الشهر.
ومن جانبه، حرص الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية على توضيح هذه الظواهر المقرر حدوثها في شهر يوليو الجاري.
وإليكم الآن الظواهر الفلكية ال10 التي ستحدث على مدار شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020:
- القمر بدراً وخسوف شبه ظلي / تحدث هذه الظاهرة يوم غداً الأحد الموافق 5 يوليو 2020 من خلال اكتمال بدر القمر، ويصبح القمر داكناً من الصعب رؤيته من جانب العديد من الناس.
- اقتران القمر مع كوكب زحل / تحدث هذه الظاهرة في يوم الإثنين 6 يوليو 2020، حيث يقترن القمر مع كوكب زحل كما يقترب منهما أيضاً كوكب المشترى.
- اقتران القمر مع كوكب المريخ / تحدث هذه الظاهرة في يوم 10 يوليو 2020، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر اليوم الذي يليه مباشرة.
- اقتران كوكب الزهرة مع كوكب المريخ / تحدث هذه الظاهرة في يوم 11 يوليو 2020، حيث يقترن كوكب الزهرة مع كوكب المريخ بداية من الساعة الثالثة صباحاً.
- تقابل كوكب المشترى / تحدث هذه الظاهرة في يوم 14 يوليو 2020، حيث يتقابل كوكب المشترى مع الشمس ويصبح قريباً للغاية من كوكب الأرض، ويمكن لجميع البشر رؤية كوكب المشترى بوضوح طوال فترة الليل من نفس اليوم.
- رؤية كواكب المجموعة الشمسية / تحدث هذه الظاهرة في يوم 15 يوليو 2020، حيث يتمكن الجميع من رؤية معظم كواكب المجموعة الشمسية لبضعة دقائق في منظر استثنائي قبل شروق الشمس.
- اقتران القمر مع كوكب الزهرة / تحدث هذه الظاهرة في يوم 17 يوليو 2020، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة في تمام الساعة الثالثة صباحاً.
- ميلاد القمر الجديد / تحدث هذه الظاهرة في يوم 20 يوليو 2020، حيث يمكن مراقبة جميع الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والنجوم، كما يتقابل كوكب زحل مع الشمس.
- أقصى استطالة لكوكب عطارد / تحدث هذه الظاهرة في يوم 23 يوليو 2020، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس في تمام الساعة الرابعة صباحاً.
- زخة شهب دلتا الدلويات / تحدث هذه الظاهرة في يومي 28 و29 يوليو 2020، حيث يصل عدد الشهب إلى أكثر من 20 في الساعة بسبب دخول حطام مذنبان الغلاف الجوي لكوكب الأرض.