تعرف على أهم الظواهر الفلكية المقرر حدوثها في شهر يوليو الجاري 2020

يترقب العالم بأكمله شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020 من أجل متابعة العديد من الظواهر الفلكية التي يصل عددها إلى 10، والتي ستبدأ في الحدوث بداية من يوم غداً الأحد إلى غاية نهاية الشهر.

ومن جانبه، حرص الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية على توضيح هذه الظواهر المقرر حدوثها في شهر يوليو الجاري.

وإليكم الآن الظواهر الفلكية ال10 التي ستحدث على مدار شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020: