تعرف على أول 3 محافظات لن يصدر لمناطق بها تراخيص بناء مرة أخرى

تعرف على أول 3 محافظات لن يصدر لمناطق بها تراخيص بناء مرة أخرى

كشف مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد قاسم، عن خريطة المحافظات التي سوف يطبق عليها قرار منع البناء بشكل نهائي في بداية تطبيقه عقب انتهاء مهلة الـ6 أشهر المعلنة من الحكومة.

وقال قاسم اليوم الأحد، إنه سوف يتم تطبيق منظومة منع البناء في أحياء محددة ومدن ومناطق بعينها، وبالتالي لن يصدر لها ترخيص بناء جديدة، وتبدأ في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة: “عقب تطبيق هذه المنظومة في المحافظات السابق ذكرها سيتم تعميم الأمر تباعا على باقي محافظات الجمهورية”.

وأشار “قاسم” إلى أن منع البناء سيكون وفقًا للدليل الإرشادي المعتمد بشكل نهائي، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

الجدير بالذكر أن اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، قال إن هيئة التخطيط العمراني تبحث حاليا وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد مصير وشكل تراخيص البناء، في محافظة القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الصعوبة في تحديد الاشتراطات البنائية الجديدة في العاصمة نظراً لوجود عدد كبير من الأحياء بالقاهرة، مع تحديد عدد الأدوار المصرح بها سواء كانت دورين أو ثلاثة أو غير ذلك وفقًا لكل منطقة.

وأشار “حنفي” إلى أن داخل الحي الواحد تقسيمات للبناء، بحيث يكون هناك مناطق سيمنع فيها البناء كاملًا، ومناطق أخرى سيتم تحديد عدد الأدوار وهكذا، فلا يشترط منع البناء الكامل في جميع مناطق الحي أو تحديد دورين فقط للحي كاملًا”.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوقف تراخيص البناء في المحافظات لمدة 6 أشهر لمراجعة التراخيص الصادرة، بجانب وقف البناء نهائيا في إقليم القاهرة الكبرى ويشمل: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، مع التوجيه بدراسة إمكانية عدم السماح بالبناء نهائيًا في بعض المناطق.