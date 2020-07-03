تعرف على الفئات المستثناة من استقطاع الرواتب والمعاشات لدعم الاقتصاد بسبب كورونا

تشهد الدولة المصرية بداية من شهر يوليو الجاري استقطاعاً لجزء بسيط من الرواتب والمعاشات لكافة المواطنين باستثناء بعض الفئات، وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بصورة سلبية للغاية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب المصري بالتصويت يوم الأحد القادم على مشروع قانون المساهمة التكافلية الذي قدمته الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ويهدف ذلك القانون بالدرجة الأولى إلى دعم الاقتصاد المصري في حالة تأثره سلبياً نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية.

ومن المؤكد أن أعضاء البرلمان المصري سوف يصوتون بالإجماع على مشروع قانون المساهمة التكافلية، نظراً لأن ذلك القانون من شأنه أن يخفف العبء قليلاً على الحكومة على الصعيد المالي في الفترة المقبلة.

وينص قانون المساهمة التكافلية على استقطاع نسبة 1% من صافي دخل الموظفين العاملين في الدولة، إضافة إلى استقطاع نسبة 0.5% من صافي المعاش سواء بالنسبة إلى أصحاب المعاشات أو حتى المستفيدين من المعاشات.

وقد تم تطبيق ذلك القانون بدءاً من شهر يوليو الجاري على أن يستمر نفس الوضع لمدة عام كامل أي حتى شهر يوليو من العام المقبل 2021، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من استعادة عافيته مرة أخرى ويحافظ على المكتسبات التي حققها في العام الماضي 2019.

ولن يشمل ذلك القانون 3 فئات فقط في المجتمع سوف يتم إعفاءها من عملية الاستقطاع، حيث تتمثل هذه الفئات على النحو التالي: