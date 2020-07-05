تعرف على القناة المجانية الناقلة مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

مواجهتان تأتي تحت تصنيف العيار الثقيل في انتظار الانعقاد في الدوري الأسباني حيث يتواجه نادي ريال مدريد الذي يدافع عن تصدره من خلال مواجهته في الساعة الثانية ظهرا لنادي أتلتيك بيلباو على ملعب “سان ماميس”.

وفي العاشرة مساءً موعد جديد مع استضافة فيا ريال ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

بينما نادي ريال مدريد فإنه يتصدر ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، ليبتعد بهذا الشكل عن أقرب ملاحقيه وهو نادي برشلونة بفارق أربع نقاط.

قنوات بي إن سبورتس تنقل المباراة، إلا أن هنامك قناة ليبيا الرياضية المفتوحة أعلنت نقلها للمباراة وهي مفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن أن تُستقبل باتباع الخطوات التالية:

القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500