تعرف على القناة الناقلة لأول مباراة بعد كورونا بين الزمالك وسموحة

تعرف على القناة الناقلة لأول مباراة بعد كورونا بين الزمالك وسموحة

تقام أول مباراة في كرة القدم المصرية بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وتوقف المباريات منذ مارس الماضي بين فريقي الزمالك وسموحة، كمباراة ودية للفريق الأبيض، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة الزمالك.

الزمالك يلتقي في مباراة ودية مع فريق سموحة خلال معسكر برج العرب، اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء.

سزف يسبق المباراة استديو تحليلي في الرابعة عصر اليوم الأحد حسب ما أعلنه خالد الغندور، مذيع قناة الزمالك.

يشار إلى انطلاق الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، وعن مباريات الزمالك فإنه من المفترض أن يواجه فريق الرجاء المغربي في يبتمبر لمقبل ضمن مباريات نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.