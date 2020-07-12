تعرف على تفاصيل مبادرة الحكومة لتشجيع الاستهلاك ودعم المنتج المحلي

كشفت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن تفاصيل المبادرة التي تهدف إلى تشجيع الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في منطقة الأسمرات 3 وسط حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وحضر أيضًا كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأيضًا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذه المبادرة الحكومية الهدف منها هو تخفيض الأسعار بشكل عام، وذلك بقيمة 5% عن طريق التقسيط إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 20% بالنسبة إلى حاملي بطاقات التموين.

وأشارت أيضاً إلى أن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي على زيادة إنتاج السلع ذات الأسعار المخفضة، مما سوف يساهم بدوره في تدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى على كافة المستويات.

وشددت الدكتورة هالة السعيد في حديثها على أن المبادرة تتضمن أيضًا إطلاق صندوق بهدف تسهيل حصول المواطنين على الشقق والأراضي إضافة إلى عدة خدمات أخرى، على أن يتم تمويل ذلك الصندوق من طرف الموازنة العامة للدولة بقيمة 2 مليار جنيه.

وأضافت أيضًا أن ذلك الصندوق سوف يشجع كافة الشركات على البيع عن طريق التقسيط، إضافة إلى تقديم قروض للمواطنين حتى يكونوا قادرين على شراء الأراضي والشقق والسلع المختلفة.