تعرف على تواريخ امتحانات وإجازات الفصل الدراسي الجديد

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، السبت، 15 مايو 2021، وامتحانات الدبلومات الفنية، السبت 29 مايو 2021، وامتحانات الثانوية العامة، السبت 19 يونيو 2021.

وقال وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

وأضاف: “لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة”.

وتناول الاجتماع تدريب المعلمين، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لا تدخر جهدَا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين سواء معلمي النظام الجديد 2.0 أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، موضحًا أنه سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.