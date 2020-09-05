تعرف على رسوم السحب من ماكينات ATM في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة

تعرف على رسوم السحب من ماكينات ATM في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة

ننشر رسوم السحب من ماكينات ATM في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، بعد انتهاء الفترة التي حددها البنك المركزي بالإعفاء من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر.

حيث تعود البنوك لتطبيق رسوم السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك الأخرى بداية من يوم 15 سبتمبر 2020.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد وجه البنوك خلال شهر مارس الماضي بإعفاء عملاء البنوك من جميع الرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات ATM لمدة 6 شهور بداية من 15 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا.

ويوفر البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة لعملائه، خدمات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلى ATM التابعة لها مجانا، بينما تقر البنوك عمولة على السحب والإستعلام على غير عملائها عند استخدام ماكيناتهم مقابل توفير الخدمة لهم.

ويحدد كل بنك حدود السحب اليومي للعميل، وتختلف حسب نوع كارت العميل المستخدم في السحب، حيث تقدم البنوك أكثر من نوع لبطاقات الخصم المباشر، وذلك بحسب رصيد العميل.

وينشر موقع مصر 365 تقريرا عن قيمة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد على بطاقات الخصم المباشر من ماكينات بنوك “الأهلي ومصر والقاهرة” لغير عملاء البنوك الثلاثة، كما كانت مطبقة قبل قرار البنك المركزي بإلغاء الرسوم.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنك الأهلي المصري:

رسوم السحب من ماكينة البنك الأهلي : 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: حسب نوع الكارت المقدم للعميل ويكون كالتالي:

الكلاسيك: 15 ألف جنيه.

الجولد: 20 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 20 ألف جنيه

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في بنك مصر:

رسوم السحب من ماكينة بنك مصر: 6 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: حسب نوع الكارت المقدم للعميل ويكون كالتالي:

الكلاسيك: 10 آلاف جنيه.

الجولد: 18 ألف جنيه.

التيتانيوم: 20 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 20 ألف جنيه.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في بنك القاهرة:

رسوم السحب من ماكينة بنك القاهرة: 7 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيه.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: 20 ألف جنيه لكارت الكلاسيك.