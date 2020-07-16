تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي الجديد

أعلن مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور أحمد إبراهيم، شروط قبول الالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي 2021 – 2020.

ووافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام 2020، أو العام المنصرم 2019.

وللحاصلين على الليسانس في الحقوق، ذكور بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2020، أو العام 2019.

كما أعلن اللواء “إبراهيم” قبول الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث، بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام، أو العام السابق.

جاء ذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

وأناب وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، مساعده اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية، بالإعلان عن شروط وقواعد القبول، خلال مؤتمر صحفي حضره اللواء دكتور محمود الجمسي، نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف، مدير كلية الشرطة، واللواء عادل كسبه، كبير معلمي كلية الشرطة.

ويشرف اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أكاديمية الشرطة، على وضع برامج لإعداد وتأهيل طلبتها بكليتي الشرطة والضباط المتخصصين، بحيث يتلقى الطالب العديد من برامج التدريب منها ما يتصل بالجوانب البدنية والمهارية لديه، ومنها ما يتعلق بالجوانب الفنية للعمل وحسن أدائه، في إطار الالتزام بالقانون وقواعد حقوق الإنسان.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية أول أكاديمية شرطية متخصصة في مجال علوم الأمن على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وأول أكاديمية شرطة من حيث المساحة على مستوى العالم، وضمن أفضل أكاديميات الشرطة من خلال التصنيف العالمي لأكاديميات الشرطة.