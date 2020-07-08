تعرف على عائد بنك القاهرة الثابت مع شهادة البريمو الثلاثية

تعرف على عائد بنك القاهرة الثابت مع شهادة البريمو الثلاثية

يعرض بنك القاهرة، مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بالجنيه، بمدد تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات، ودوريات صرف مختلفة لتلبية احتياجات كل الأفراد من المدخرين والمستثمرين.

ويقدم بنك القاهرة العرض بأسعار عائد تنافسية تعد من أعلى العوائد في السوق المصرية، من ضمنها شهادة البريمو الثلاثية ذات العائد الثابت بحد أدنى ألف جنيه ومعدل عائد يصل إلى 12.25% سنويًا.

مميزات الشهادة:

– الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– يبدء احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

– يمكن الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقـات الائتمان.

• الاسترداد:

– لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

• العائد:

معدل العائد يتحدد وفقا لدورية الصرف المختارة كما يلي:

– 12% شهريا.

– 12.10% ربع سنويا.

– 12.25% نصف سنويا.

نموذج بالأرقام:

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة البريمو الثلاثية، فسوف تحصل على:

عائد 12 ألف جنيه سنويا، و1000 جنيه كل شهر من البنك.

عائد 12.100 ألف جنيه سنويا، و3025 جنيه كل 3 شهور من البنك.

عائد 12.250 ألف سنويا، و 6125 جنيه كل 6 شهور من البنك.

المستندات المطلوبة:

– بطاقة رقم قومي سارية.

– جواز سفر للأجانب المقيمين.

– إيصال مرافق حديث (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون) .

– مستند إثبات دخل.