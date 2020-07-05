تعرف على مستندات إجراء إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

تعرف على مستندات إجراء إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

طلبات إعادة الاستعلام يسعى إليها العديد من الذين تقدموا من أجل حجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي ينتج عن تغيير مقر العمل أو السكن أو غيرها من البيانات الخاصة بالاستعلام في المرة الأولى.

ونوضح في هذا التقرير المستندات والإجراءات المطلوبة، من أجل إعادة الاستعلام عن الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهي:

1- على مَن حجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، أن يتوجه لأقرب مكتب بريد مميكن من أجل إعادة استعلام، ع أن يكون مرفقا بالطلب عدد من المستندات وهي:

ـ طلب إعادة الاستعلام موضح فيه شرحا للسبب.

ـ صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة.

ـ قسيمة زواج تكون مميكنة.

ـ عنوان مقر العمل والمنزل.

ـ إيصال مرافق يكون حديثا.

ـ رقم الهاتف المحمول.

ـ برنت تأمينات.

ـ صور شهادة الميلاد للأطفال إذا كانوا موجودين.

ـ شهادة بصافي الدخل عن آخر 3 شهور ويجب أن تختم من جهة العمل.

ـ يسدد الحاجز مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري.