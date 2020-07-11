تعرف على مواعيد أمتع المباريات الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد أمتع المباريات الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

يخوض محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي منتصف اليوم السبت، مباراة شيقة أمام فريق بيرنلي، في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي.

كما تلعب العديد من المباريات الشيقة في البطولات المتنوعة، نستعرض لحضراتكم أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ نورويتش سيتي VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD

01:00 ـ واتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

04:00 ـ ليفربول VS بيرنلي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

06:30 ـ شيفيلد يونايتد VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

09:00 ـ برايتون VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

الدوري الإسباني

05:00 ـ أوساسونا VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

07:30 ـ بلد الوليد VS برشونلة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

10:00 ـ أتليتكو مدريد VS ريال بيتيس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

الدوري الإيطالي

05:15 ـ لاتسيو VS ساسولو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD

07:30 ـ بريشيا VS روما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD

09:45 ـ يوفينتوس VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD