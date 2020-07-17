تعرف على نص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع الذي أصدره الرئيس السيسي

شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع، وهو القانون رقم 150 لسنة 2020 الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بهدف القضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي والمساهمة في عدم تعطيل الحركة المرورية.

وتم نشر نص قانون تنظيم انتظار المركبات بكل تفاصيله في الجريدة الرسمية في يوم 15 يوليو الجاري، علمًا بأن القانون قد تم الموافقة عليه أيضًا من جانب مجلس النواب في نهاية شهر يونيو الماضي من العام الحالي.

ويعكس ذلك القانون رؤية الدولة المصرية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، حيث يكمن الهدف الرئيسي لهذه الرؤية في القضاء على جميع المشاكل التي تواجه المواطن المصري إضافة إلى تطوير كافة قطاعات الدولة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بعد سنوات طويلة لم ينعم فيها الوطن بالاستقرار قبل عهد فخامة الرئيس السيسي.

ويشترط قانون تنظيم انتظار المركبات عدم مزاولة ذلك النشاط سواء من جانب الأفراد أو حتى الشركات إلا بعد الحصول على رخصة من الدولة، على أن تكون هناك عدة ضوابط وشروط يجب توفرها في الشخص الذي سوف يمارس المهنة، حيث تتمثل هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يقل سن المتقدم لمزاولة المهنة عن 21 عامًا.

لابد أن يكون لديه معرفة كاملة بالقراءة والكتابة.

أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء بشكل قانوني من القوات المسلحة.

يجب أن يكون متوفرًا معه رخصة قيادة سارية المفعول.

لابد ألا يكون محكومًا عليه جنائيًا في أي جريمة سابقة مهما كان نوعها.

يجب أن يكون متوفرًا معه شهادة صحية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان وتفيد هذه الشهادة بعدم تعاطيه المخدرات.

ومن المؤكد أن ذلك القانون سوف يقضي تمامًا على مهنة “السايس” الذي كان يمارس البلطجة في الكثير من الأحيان من أجل الحصول على الأموال من المواطنين مقابل عملية تنظيم انتظار المركبات في الشارع، ولم يكن الأمر يقتصر فقط على البلطجة بل كان يصل حتى إلى درجة تحطيم السيارة التي يرفض صاحبها دفع المبلغ المطلوب مقابل الانتظار في الشارع.

وينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع أيضًا على فرض عقوبات صارمة وشديدة للغاية على أي مخالف يزاول المهنة دون الحصول على الرخصة اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف جنيه ولا تقل عن 5 آلاف جنيه.