تعرف علي حقيقة فرض دمغة جديدة على عملاء المحمول

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار عن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول الأربعة.

بدوره تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية أنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على خدمات المحمول، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة على ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي بدورها قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين.

وناشد المجلس أنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).