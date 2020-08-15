تغريدة من نادر شوقي يوضح فيها موقفه من رمضان صبحي

تغريدة من نادر شوقي يوضح فيها موقفه من رمضان صبحي

قام وكيل أعمال رمضان صبحي، المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، نادر شوقي، إنه يتمنى التوفيق لموكله في الفترة المقبلة، حيث أوضح خلال تغريدة على تويتر إلى أنه لن يجدد عقد الوكالة مع اللاعب رمضان صبحي برغبة متبادلة بين الطرفين.

وكتب نادر شوقي عبر صفحته على موقع تويتر اليوم السبت:

“أتمنى التوفيق لرمضان في المرحلة المقبلة، ولن نجدد عقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين”.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت رغبة من جانب النادي الأهلي في الحصول على خدمات رمضان صبحي، بعدما لعب في صفوف الفريق الأحمر على سبيل الإعارة منذ سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019.

وقد انتقل اللاعب رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور في صفوف النادي الأهلي مقابل حصول هدرسفيلد على 800 ألف جنيه إسترليني، وتجددت الإعارة للمرة الثانية مطلع الموسم الحالي مقابل مليون و700 ألف جنيه إسترليني.

وقام الكابتن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات في النادي الأهلي بالكشف مساء يوم الأربعاء الماضي أن اللاعب رمضان صبحي لن يستمر في صفوف الأهلي مبديًا رغبته في الرحيل لصفوف نادي بيراميدز.

من جانبه، كشف عمرو بسيوني مدير لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز عبر بيان رسمي تم نشره يوم الخميس الماضي أن نادي بيراميدز بدأ في الدخول بمفاوضات رسمية مع إدارة هدرسفيلد لشراء عقد رمضان صبحي بصورة نهائية.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي صاحب الـ23 عامًا لعب مع النادي الأهلي في الموسم الحالي تسع مباريات سواء كانت محلية أو أفريقية ليسجل خمسة أهداف.