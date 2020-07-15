تغيرات كبيرة.. تعرف على حالة الجو للأيام الثلاثة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، الأربعاء – الخميس – الجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 35- 23، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 39- 30، شمال الصعيد 39- 25، جنوب الصعيد، 42- 29.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها تتمثل في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسوال الشمالية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدا الخميس، سيكون مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السوال الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتأتي على القاهرة 34- 23، السواحل الشمالية 29- 23، جنوب سيناء 39- 30، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد، 42- 30.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها يوم الخميس فتتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، ووجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن طقس الجمعة المقبل قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتأتي على القاهرة 34- 23، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38- 29، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد، 40- 30.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها يوم الجمعة المقبل، تتمثل في نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فيما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على محافظات القاهرة والوجه البحري.