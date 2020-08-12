تفاصيل أعلى شهادات الادخار الخماسية متغيرة الفائدة في البنوك المصرية

تفاصيل أعلى شهادات الادخار الخماسية متغيرة الفائدة في البنوك المصرية

تعد شهادات الادخار متغيرة العائد من أهم الأوعية الادخارية في البنوك، وتعد الشهادات الخماسية من أكثر المنتجات التي تلقى اقبالًا كبيرًا من عملاء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتتميز شهادات الادخار في أغلب الأحيان بعائد أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى مثل حساب التوفير والوديعة.

وتتميز أيضاً شهادات الادخار أنها تتيح للعميل الحصول على قرض بضمان الشهادة، والحصول على بطاقة ائتمانية.

وتختلف الفائدة على شهادات الادخار باختلاف المدة ودورية صرف العائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)، أو “عائد تراكمي” أي يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة .

تفاصيل أعلى شهادات الادخار الخماسية متغيرة في البنوك المصرية: