تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت مع وزير البترول والثروة المعدنية

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اجتماعاً في غاية الأهمية اليوم السبت، وذلك وسط حضور كلاً من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع قد تم فيه استعراض كافة المجهودات المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل تطوير كافة القطاعات التابعة للوزارة.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب بضرورة صياغة رؤية شاملة من أجل استغلال كافة موارد الثروة المعدنية في الدولة المصرية، من أجل المساهمة في تطوير قطاع التعدين مما سوف يعود بالأثر الإيجابي في نهاية المطاف على الناتج القومي.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أيضاً على ضرورة استغلال موارد الدولة الطبيعية للمساهمة في عملية إنتاج الغاز الطبيعي، كما وجه بالتوسع في الاستخدام المنزلي حتى يتم تطوير منظومة الغاز في مصر.

ومن جانبه، حرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على توضيح آخر التطورات بشأن المشروعات الخاصة بالبتروكيماويات أو التكرير على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخاصة التي تتواجد في منطقة خليج السويس.

وكشف أيضاً عن التفاصيل الخاصة باكتشاف الذهب في إحدى جبال الصحراء الشرقية، مما سوف يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات في قطاع الثروة المعدنية في مصر خلال المرحلة القادمة.