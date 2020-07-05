تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع وزيرة التعاون الدولي ورئيس الوزراء

شهد اليوم الأحد اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع قد شهد استعراضاً لاستراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، والتي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التمويل والشركات الدولية من أجل دعم الاقتصاد المصري.

وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي طالب بضرورة تعزيز علاقة التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية في المرحلة القادمة مع الالتزام الكامل بضوابط الاقتراض الخارجي، إضافة إلى المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة مما يحقق أفضل استخدام ممكن لحزم التمويل التي تحصل عليها الدولة.

على صعيد متصل، حرصت الدكتورة رانيا المشاط على استعراض المجهودات التي بذلتها وزارة التعاون الدولي في الآونة الأخيرة، وذلك سواء فيما يتعلق بتعبئة التمويلات اللازمة أو حتى القروض وحزم التمويل التي لا يزال يتم التفاوض عليها إلى غاية الآن.

وشددت أيضاً أن كل ذلك من شأنه أن يساهم في دعم الدولة المصرية بمختلف قطاعاتها بدون أي استثناء على الإطلاق في المرحلة القادمة، مثل قطاع الصحة إضافة إلى النقل وأيضاً الكهرباء والتعليم والإسكان وغيرها، مؤكدة في الوقت ذاته أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل دعم عدة مشروعات أخرى الهدف منها الحفاظ على البيئة إضافة إلى تشجيع الابتكار وأيضاً تمكين المرأة.