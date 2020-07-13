تفاصيل استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة بالتقسيط من غير فائدة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن مبادرة تستهدف إحلال السيارات القديمة التي فات على عمرها أكثر من 20 عامًا بسيارات أخرى جديدة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة إن السيارات القديمة سيعملون على تخريدها وتعامل على أنها مقدم للسيارات الجديدة، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون نظام استبدال السيارات بالتقسيط ودون فائدة، مشير ة إلى أحقية المواطنين في الحصول على سيارة لائقة سواء أكانت أجرة أو خاصة، ويتم تشغيلها بنظام الوقود المزدوج، الغاز والبنزين.

ولقتت نيفين جامع إلى أـن السيارات الجديدة سيكون بها وقود مزدوج، وأكدت أنه فور انتهاء محطات الوقود بالكامل الموجود حتى الآن 190 محطة سوف يصدر قرارات لمنع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج.

تكلفة التجديد سوف تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لم يمض عليها 20 عاما، وقوة الموتور يتعدى الـ 70%، أما السيارات التي مر عليها 20 عاما، سوف يصرف سعر التخريد ثم يكون هناك قرضا حتى يحصل صاحبها على سيارة جديدة عن طريق جهاز تنمية المشروعات.

أما المطلوب من المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم أن يحضروا السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومى، وعليه سيتم اعتبار السيارة مقدما للسيارة الجديدة.